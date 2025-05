Un torneo di calcio a 5 per promuovere la solidarietà e l' inclusione

© Casertanews.it - Un torneo di calcio a 5 per promuovere la solidarietà e l'inclusione solidarietà e integrazione. A. 🔗 Casal di Principe si conferma ancora una volta terra fertile per iniziative ad alto impatto sociale e inclusivo. Nel cuore di una città che continua a rigenerarsi attraverso la cultura, l’impegno civile e la partecipazione, prende forma un progetto che unisce sport,e integrazione. A. 🔗 Casertanews.it

