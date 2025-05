Un sogno che si realizza Debutta iI nuovo questore | Saremo vicini ai cittadini con un occhio ai più fragili

Il sogno, professionale, di Bianca Venezia si è realizzato: diventare questore. Da ieri, infatti, è a capo della questura di Massa Carrara. Napoletana di nascita ma spezzina di adozione, 59 anni a luglio, Bianca Venezia si è presentata sorridente, vogliosa di fare e anche un po' emozionata. E' il questore numero 51 della nostra provincia, la prima donna. "Per me – ha detto – questo è e rimane un lavoro bello ed emozionante". La sua carriera in polizia è lunga e variegata. Tra gli altri incarichi, è stata dirigente della Polizia stradale, per tanti anni, della Divisione anticrimine, del Centro nautico e sommozzatori e della Polizia ferroviaria. Dal 4 novembre 2022 è Cavaliere della Repubblica. Arriva nella provincia apuana dopo essere stata dirigente del Compartimento polizia ferroviaria 'Liguria'.

