Un posto al sole | manovre ai Cantieri dopo l’incidente dello yacht anticipazioni 5 – 9 maggio

Dal 5 al 9 maggio, alle 20.50 su Rai3, Un posto al sole porterà in scena una crisi che scuote i Cantieri a seguito dell'imprevisto sinistro nautico verificatosi in territorio americano. Le trame, dense di tensioni finanziarie e giochi di potere, mettono alla prova alleanze consolidate e nuovi equilibri. Tra conferenze stampa convocate in fretta.

Un Posto al Sole, trame dal 14 al 18 aprile 2025: problemi ai Cantieri - Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 14 al 18 aprile? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori i problemi che sorgeranno ai Cantieri. Upas, anticipazioni al 18 aprile 2025: La trattativa per fare entrare Gennaro Gagliotti come nuovo socio dei Cantieri entra nel vivo. Nel frattempo Michele – appena dimesso dall’ospedale – non immagina quanto sta per accadergli. 🔗superguidatv.it

Un posto al sole, il guaio che aveva colpito i cantieri Pallidini sparisce dalla scena - Per fortuna Vinicio è davvero di un’altra pasta rispetto al fratello, e quindi tende subito a dare fiducia ai sospetti di Michele contro la sua famiglia. Quindi si reca personalmente nei campi e in effetti nota che qualcosa di storto rispetto al trattamento dei lavoratori c’è. Ma decide di andarne a parlare subito col fratello, pensando di riuscire a tenerlo a bada. Mentre Alice si sente in difficoltà a lavorare accanto a Michele dopo aver scoperto della sua inchiesta. 🔗ilfoglio.it

Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Ferri, Marina e Ciro, una lotta per salvare i cantieri - La crisi dei cantieri Gagliotti sta assumendo proporzioni preoccupanti. Roberto Ferri sente la pressione sulle spalle e decide di rivolgersi a Gennaro per un prestito. Tuttavia, l’idea non è gradita a Marina, che teme ripercussioni negative sia sul piano economico che personale. Quando Roberto e Marina sembrano ormai in procinto di ottenere il sostegno di […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Ferri, Marina e Ciro, una lotta per salvare i cantieri è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Un posto al sole, le anticipazioni: una tempesta travolge i Cantieri

“Un posto al sole”, le anticipazioni: una tempesta travolge i Cantieri - Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 maggio su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) ... 🔗sorrisi.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 aprile: Gennaro Gagliotti è ufficialmente socio dei Cantieri - Ecco cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 24 aprile, di Un Posto al Sole. Il gruppo Gagliotti è pronto a entrare nei Cantieri, mentre prosegue la luna di miele a Torino tra Manuela e Niko. 🔗informazione.it

Un Posto al Sole, 24 aprile: Gennaro Gagliotti entra nei Cantieri e cambia tutto! Scopri le novità. - Anticipazioni sulla prossima puntata di Un Posto al Sole Domani, giovedì 24 aprile, si rinnova l’appuntamento con la serie Un Posto al Sole. Il programma andrà in onda alle 20.50 su Rai 3 e le novità ... 🔗informazione.it