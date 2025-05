Un pitone si aggira per le campagne a Monterotondo Marittimo avviso comunale

© Lanazione.it - Un pitone si aggira per le campagne a Monterotondo Marittimo, avviso comunale Monterotondo Marittimo, 3 maggio 2025 – Non è un animale velenoso. Ma certo, trovarsi di fronte a un pitone anche di discrete dimensioni non è comunque il massimo. Un serpente del genere si aggira per le campagne di Monterotondo Marittimo. Lo informa il Comune, che ha anche diffuso una fotografia dopo delle segnalazioni che sono arrivate all’amministrazione. E proprio per cercare di catturare il serpente è stato diffuso l’avviso attraverso i social network. Si tratta di un pitone albino. “avviso alla cittadinanza – si legge sul profilo Facebook del Comune –. Si informa la popolazione che è stato avvistato un pitone albino nei pressi del territorio comunale di Monterotondo Marittimo. Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di contattare i carabinieri Forestali al seguente numero: 0566 9166351”. 🔗 , 3 maggio 2025 – Non è un animale velenoso. Ma certo, trovarsi di fronte a unanche di discrete dimensioni non è comunque il massimo. Un serpente del genere siper ledi. Lo informa il Comune, che ha anche diffuso una fotografia dopo delle segnalazioni che sono arrivate all’amministrazione. E proprio per cercare di catturare il serpente è stato diffuso l’attraverso i social network. Si tratta di unalbino. “alla cittadinanza – si legge sul profilo Facebook del Comune –. Si informa la popolazione che è stato avvistato unalbino nei pressi del territoriodi. Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di contattare i carabinieri Forestali al seguente numero: 0566 9166351”. 🔗 Lanazione.it

