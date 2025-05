Un murale a sorpresa Francesco dei migranti alla Caritas Ambrosiana

© Ilgiorno.it - Un murale a sorpresa. Francesco dei migranti alla Caritas Ambrosiana Caritas Ambrosiana hanno trovato Papa Francesco ad attenderli al cancello della sede di via San Bernardino. Niente di miracoloso, però "è stata una bella sorpresa, un regalo inaspettato e un riconoscimento per tutti i volontari e gli operatori che lavorano con i migranti vicini e lontani", riflette Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, il murale realizzato da aleXandro Palombo. Il titolo è “Franciscus - The Hope”, e vi si raffigura il Papa morto il lunedì dell’Angelo e per il quale il governo di centrodestra che ha lanciato i trasferimenti forzati di migranti illegali nei centri in Albania ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, incluso il 25 Aprile dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. 🔗 Tornando al lavoro ieri mattina, gli operatori dellahanno trovato Papaad attenderli al cancello della sede di via San Bernardino. Niente di miracoloso, però "è stata una bella, un regalo inaspettato e un riconoscimento per tutti i volontari e gli operatori che lavorano con ivicini e lontani", riflette Luciano Gualzetti, direttore della, ilrealizzato da aleXandro Palombo. Il titolo è “Franciscus - The Hope”, e vi si raffigura il Papa morto il lunedì dell’Angelo e per il quale il governo di centrodestra che ha lanciato i trasferimenti forzati diillegali nei centri in Albania ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, incluso il 25 Aprile dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. 🔗 Ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Il Papa e Vance, l’incontro a sorpresa e il “memorandum” di Francesco su migranti e poveri - Nei mesi scorsi tra la Chiesa e l’amministrazione Trump non sono mancate le polemiche, e Bergoglio all’urbi et orbi ha ribadito la visione della Chiesa 🔗repubblica.it

Papa Francesco, Occhetto: “Fustigatori di migranti ora si inchinano a lui” - (Adnkronos) – "Non voglio entrare in questo mare di ipocrisia, certo la scomparsa del Papa, come ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, lascia un grande vuoto" perché "perdiamo una voce forte, che ha rappresentato quei valori di umanità, inclusione e pace che Francesco ha saputo rappresentare". Interpellato dall'AdnKronos, Achille Occhetto, ultimo segretario del […] L'articolo Papa Francesco, Occhetto: “Fustigatori di migranti ora si inchinano a lui” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Un mini Sanremo a Firenze, siparietto a sorpresa di Carlo Conti al concerto di Francesco Gabbani - Firenze, 16 marzo 2025 – "È il momento del prossimo cantante in gara...”. Siparietto inaspettato ieri sera, sabato 15 marzo, al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il pubblico presente al concerto di Francesco Gabbani ha avuto una sorpresa a dir poco imprevista. Mentre il cantautore stava per intonare il suo prossimo brano, ecco spuntare dal nulla Carlo Conti. "Devo presentare io, eh”, ha esordito Conti, facendo esplodere il pubblico in un fragoroso applauso. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Un murale a sorpresa. Francesco dei migranti alla Caritas Ambrosiana; Francesco e il piccolo Alan, un murales a Milano; Caritas Ambrosiana, apparso un murales dedicato a papa Francesco; Murales a sorpresa di Papa Francesco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un murale a sorpresa. Francesco dei migranti alla Caritas Ambrosiana - L’opera realizzata da aleXandro Palombo in via San Bernardino. Il direttore Gualzetti: "Accogliere e proteggere è stato il suo insegnamento". 🔗ilgiorno.it

Il murale di Papa Francesco con il salvagente in mano a Milano - (Agenzia Vista) Milano, 02 maggio 2025 Si trova in via San Bernardino a Milano, in prossimità della Caritas ambrosiana, il murale di Papa Francesco con il salvagente in mano realizzato da Alexsandro P ... 🔗quotidiano.net

Papa, Caritas Ambrosiana: murale per Francesco regalo inaspettato - Roma, 2 mag. (askanews) – Tornando al lavoro, nonostante la giornata di ponte, questa mattina alcuni operatori di Caritas Ambrosiana hanno avuto la sorpresa di vedere realizzato, sulla parete esterna ... 🔗askanews.it