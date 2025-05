Un milione di posti in più Meloni fiera dei risultati

© Ilgiornale.it - Un milione di posti in più. Meloni fiera dei risultati La lieve frenata di marzo non intacca i record dell'occupazione. La prossima sfida è far partecipare sempre più giovani e donne 🔗 Ilgiornale.it

Giorgia Meloni spiana la sinistra: "1 milione di posti in più" - "Quando questo Governo ha iniziato il proprio mandato, nell'ottobre del 2022, il numero di occupati in Italia era di 23 milioni e 231 mila. Oggi, la rilevazione dell'Istat ci dice che, a febbraio 2025, quel numero era già salito a 24 milioni e 332 mila: oltre un milione di occupati in più. È il frutto del lavoro di tanti, in primis delle imprese". A scriverlo sui social è la premier Giorgia Meloni. 🔗liberoquotidiano.it

Un milione di posti in più in due anni: col governo Meloni l’Italia è davvero fondata sul lavoro - Non solo il record del numero di occupati e quello del più basso tasso di disoccupazione dal 2007. I dati Istat sul lavoro rilasciati ieri e inerenti febbraio certificano anche il conseguimento di un altro traguardo: è stata raggiunta e superata la quota di un milione di posti di lavoro in più da quando il governo è in carica. Nel novembre 2022 gli occupati erano 23,237 milioni, a febbraio di quest’anno sono diventati 24,332 milioni. 🔗secoloditalia.it

La verità di Arianna Meloni sul lavoro: “Senza Rdc un milione di posti in più” - «Confermiamo il nostro impegno per queste terre, per la Campania e per tutto il Mezzogiorno, come già sta dimostrando Giorgia Meloni al governo della nazione. Il Mezzogiorno è ripartito, oggi è tornato a essere la locomotiva dell'Italia. Sono tornati gli investitori, addirittura è tornata l'occupazione, cresce più l'occupazione al Sud che non al Centro Nord. Questo perché quando siamo arrivati al Governo abbiamo cominciato a invertire la rotta di un'Italia che era allo sbando». 🔗iltempo.it

