Un mercato più equo per l’energia La chiave per rilanciare il sistema produttivo italiano

Inizia maggio con tre novità. La prima, riportata sui mezzi di informazione, che il Pun (prezzo unico nazionale), cioè il prezzo di riferimento dell'energia all'ingrosso acquistata sulla Borsa Elettrica il 1° maggio in Italia è stato pari circa a zero per 7 ore. Altrove in Europa il valore avrebbe potuto essere negativo (in Italia non è consentito). Se lavorassero a mercato, gli impianti interessati, per 7 ore (proprio quelle di maggior produzione), non sarebbero stati remunerati. La domanda è stata la metà del solito, mentre gli impianti eolici e fotovoltaici in quelle sette ore hanno prodotto a "manetta". Va ricordato però che se il prezzo è andato vicino a zero, quell'energia non è stata gratis. La seconda la pubblicazione dello studio "The Climate Paradox: Why We Need to Reset Action on Climate Change" pubblicato dal Tony Blair Institute for Global Change che, in buona sostanza, esprime l'esigenza di depoliticizzare le politiche del clima.

