Un manoscritto del XVI secolo tutto sul formaggio | tante ricette e un rimedio contro la gotta

Quando si dice il gusto della lettura. Dopo averlo acquistato per 45 mila sterline a un'asta nel maggio 2023, l'Università di Leeds ha digitalizzato un volume tanto straordinario quanto originale: un manoscritto del XVI secolo interamente dedicato al formaggio, il più antico nel suo genere sinora conosciuto in lingua inglese. Formaggi, ma anche poco appetibili ricette Inserito all'interno della prestigiosa Cookery Collection, una raccolta di manoscritti e testi a stampa dedicati alla storia dell'alimentazione che arricchisce la Biblioteca dell'Università di Leeds, il manoscritto conta 112 pagine in pergamena (diverse delle quali possono ora essere viste a questo link) ed è caratterizzato da una rilegatura in pelle con un leone rampante dorato impresso al centro di entrambe le copertine, un simbolo araldico probabilmente collegato alla famiglia Fisher.

