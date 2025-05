Un libro al museo Izzo al Muvica con il suo volume sulle diocesi

© Casertanews.it - "Un libro al museo", Izzo al Muvica con il suo volume sulle diocesi museo Virtuale di Cales (Mu.Vi.Ca.) di Calvi Risorta ospiterà il prossimo incontro della rassegna "Un libro al museo".Questa volta, protagonista sarà il libro "Aspetti, Evoluzione ed Elementi di Vita Ecclesiastica nelle diocesi di Calvi e Teano dal 1840 al 2024" di. 🔗 Sabato 3 maggio alle 18, ilVirtuale di Cales (Mu.Vi.Ca.) di Calvi Risorta ospiterà il prossimo incontro della rassegna "Unal".Questa volta, protagonista sarà il"Aspetti, Evoluzione ed Elementi di Vita Ecclesiastica nelledi Calvi e Teano dal 1840 al 2024" di. 🔗 Casertanews.it

Approfondimenti da altre fonti

'Partigiani, non santi ma combattenti', presentazione del libro di Corrado Leoni al Museo della Memoria di San Miniato - Sabato 22 febbraio, alle 16 al Museo della Memoria di San Miniato, si terrà la presentazione del libro di Corrado Leoni 'Partigiani, non santi ma combattenti'. Vincitore nel 2022 del premio 'Letteratura' Istituto Italiano Cultura Napoli, il romanzo racconta la Resistenza partigiana nella... 🔗pisatoday.it

La scrittrice candidata al Premio Strega al Museo Campano per il suo libro su Palasciano - Sabato 15 marzo alle ore 18:00, a ingresso libero, si terrà nella Sala Liani del Museo Campano un incontro con la scrittrice Wanda Marasco, candidata al Premio Strega 2025 e già finalista nel 2017, in occasione della recente pubblicazione dell’attesissimo romanzo "Di spalle a questo mondo" (ed... 🔗casertanews.it

“Moneta e promesse”, al Museo del Risparmio il libro di Zannoni - TORINO (ITALPRESS) – “Moneta e promesse. Sette storie di banchieri che hanno plasmato il mondo moderno” è il titolo del libro di Paolo Zannoni, banchiere d’affari di lungo corso, presentato a Torino, al Museo del risparmio di Intesa Sanpaolo. In questo volume Zannoni spiega il complesso rapporto tra banche e Stati, mostrando come regimi diversi in periodi e in culture differenti abbiano tutti collaborato con le banche per raggiungere i propri obiettivi. 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un libro al museo, Izzo al Muvica con il suo volume sulle diocesi; Calvi Risorta – Nel Museo Virtuale Cales la presentazione del libro di Andrea Izzo “Aspetti, evoluzione ed elementi di vita ecclesiale nelle Diocesi di Calvi e Teano dal 1840 al 2024”; La Vita Ecclesiastica nelle Diocesi di Calvi Risorta e Teano: Andrea Izzo presenta libro al Mu.Vi.Ca.. 🔗Cosa riportano altre fonti

‘Un libro al museo’, presentazione del volume sulla storia ecclesiastica delle diocesi di Calvi e Teano - Sabato 3 maggio alle ore 18:00, il Museo Virtuale di Cales (Mu.Vi.Ca.) ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "Un libro al museo", dedicato questa volta all'opera "Aspetti, Evoluzione ed Elemen ... 🔗casertaweb.com

La “Vita Ecclesiastica nelle Diocesi di Calvi Risorta e Teano”: Andrea Izzo presenta libro al Mu.Vi.Ca. - Un viaggio nella memoria storica ed ecclesiastica del territorio, tra spiritualità e identità locale: è quanto promette il prossimo incontro della rassegna ... 🔗pupia.tv