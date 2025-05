Un intero paese senza televisione da diversi mesi

Schermi neri, al più con immagini e suoni distorti: è la programmazione televisiva che spesso va in onda a Erve, piccolo centro montano della Valle San Martino. Da ormai diversi mesi, in molti punti del paese non si riesce a vedere la tv, però anche a Erve pagano il canone. Lo denuncia dai banchi di opposizione il consigliere comunale Simone Valsecchi, 19 anni appena, capogruppo della minoranza di Erbe Ideale, con una mozione. "Il documento nasce in risposta ai gravi disservizi nella ricezione del segnale televisivo che, da dicembre 2024, stanno interessando una parte consistente della cittadinanza, con oscuramenti parziali o totali anche dei canali del servizio pubblico, per i quali i cittadini pagano regolarmente il canone – spiega il consigliere -.

