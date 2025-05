Un giunto mette in crisi la viabilità sulla Ss 38 Traffico deviato con gli operai Anas

© Ilgiorno.it - Un giunto mette in crisi la viabilità sulla Ss 38. Traffico deviato con gli operai Anas Traffico a Sondalo (km 85) per consentire l’intervento urgente di ripristino di un giunto di dilatazione sul ponte sul fiume Adda. La circolazione è stata temporaneamente indirizzata sul percorso alternativo locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas e la squadra di intervento si sono messi al lavoro per riaprire al Traffico la statale e ripristinare le condizioni di piena sicurezza per la circolazione. 🔗 La trafficata strada statale 38 “dello Stelvio” ieri è stata provvisoriamente chiusa ala Sondalo (km 85) per consentire l’intervento urgente di ripristino di undi dilatazione sul ponte sul fiume Adda. La circolazione è stata temporaneamente indirizzata sul percorso alternativo locale con indicazioni sul posto. Il personalee la squadra di intervento si sono messi al lavoro per riaprire alla statale e ripristinare le condizioni di piena sicurezza per la circolazione. 🔗 Ilgiorno.it

