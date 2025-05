Un corso sulla tutela e la conservazione della biodiversità a Caramanico Terme

© Ilpescara.it - Un corso sulla tutela e la conservazione della biodiversità, a Caramanico Terme corso di formazione Erasmus+ Youth “Protected Areas: a playground for the inclusion of young people” che l’Arci di Chieti sta realizzando a Caramanico Terme in collaborazione e in partenariato con il Parco Nazionale della Maiella e l’istituto abruzzese. 🔗 Sono cominciati il 1° Maggio i lavori deldi formazione Erasmus+ Youth “Protected Areas: a playground for the inclusion of young people” che l’Arci di Chieti sta realizzando ain collaborazione e in partenariato con il Parco NazionaleMaiella e l’istituto abruzzese. 🔗 Ilpescara.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Biodiversità, ai vertebrati l’83% dei fondi per la conservazione: pochi soldi agli animali ‘brutti’ o pericolosi. Lo zoologo: “Non ha senso” - Di National Biodiversity Future Center I finanziamenti mondiali per la conservazione della biodiversità animale e vegetale sono indirizzati solo ad un piccolo numero di grandi specie, mentre quasi il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno. Ad attirare più attenzione sono gli animali più iconici come gli elefanti o le tartarughe marine. A spese, però, di specie fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi, tra cui anfibi, invertebrati, piante e funghi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tutela della biodiversità, alla scoperta dei branchi di cervo con i carabinieri forestali - C'è anche un'iniziativa nel territorio ferrarese, fra gli open day promossi dal Reparto carabinieri Biodiversità di Punta Marina, in provincia di Ravenna, nell'ambito della seconda edizione della giornata nazionale del 'Made in Italy' sulla tutela e la conservazione della biodiversità, delle... 🔗ferraratoday.it

Inaugurato il secondo Biodiversity Lab a Brugherio: un progetto per la tutela della biodiversità - Un progetto innovativo che mira a preservare la biodiversità locale e a guidare i visitatori nella scoperta delle meraviglie naturali. Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, dà il benvenuto al secondo Biodiversity Lab della zona, grazie alla collaborazione tra E.On, tra i principali operatori energetici del Paese, e Rete Clima, una Impresa Sociale attiva […] L'articolo Inaugurato il secondo Biodiversity Lab a Brugherio: un progetto per la tutela della biodiversità è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un corso sulla tutela e la conservazione della biodiversità, a Caramanico Terme; La Cina, il libro bianco la Cop15 Cbd e la conservazione della biodiversità; Parco del Mincio, progetti per 7,3mln. 20 ettari di nuovi canneti per tutela biodiversità; COP16: raggiunto accordo su tutela biodiversità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online