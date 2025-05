Un convegno sullo stato di salute del florovivaismo padovano

Un convegno sullo stato di salute del florovivaismo padovano

In vista della Fiera di Primavera in programma a Saonara tra l'8 e il 12 maggio, sono molti gli appuntamenti collaterali alla kermesse in scaletta. Coldiretti Padova fa il punto sul settore del florovivaismo, una delle voci più significative dell'agricoltura della provincia di Padova.

È morto Graziano Mesina, l’ex bandito sardo era stato scarcerato per motivi di salute - È morto all'età di 83 anni Graziano Mesina, che proprio ieri era stato scarcerato dopo che era stata accolta l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata al tribunale di sorveglianza di Milano dalle avvocate, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. L'ex primula rossa del banditismo sardo si trovava nel reparto di Pp San Paolo di Milano dove era stato trasferito dal carcere di Opera nel quale era detenuto da due anni. 🔗tg24.sky.it

E' morto Graziano Mesina: era appena stato scarcerato per motivi di salute - All'ex primula rossa del banditismo sardo era stato concesso il differimento pena dopo l'istanza dei suoi legali. Era stato detenuto al carcere di Opera per due anni 🔗tgcom24.mediaset.it

Movimento, sport e salute: presentato il convegno, cittadini invitati - BRINDISI - “Sport e salute devono viaggiare di pari passo. Lo sport può essere considerato un farmaco completo per la mente e per il fisico. Ovviamente come ogni farmaco deve essere calibrato sull’individuo: in alcuni casi può bastare una semplice passeggiata, ogni giorno, per mantenersi in... 🔗brindisireport.it

Il florovivaismo per migliorare l’ambiente urbano e la salute delle persone: a Genova il convegno di Coldiretti - “Dal Bosco alla Città. Il Verde che Cura” è il titolo dell'incontro che si terrà all'interno di Euroflora, giovedì 24 aprile ... 🔗savonanews.it

Convegno “Salviamoci la pelle”: in Sala Tirreno si parla di prevenzione e diagnosi oncologica - FOLLONICA – Il Lions Club Alta Maremma organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, presso la Sala Tirreno in via Bicocchi, 53/A, sabato 12 aprile alle 17,30, un convegno, aperto al ... 🔗msn.com