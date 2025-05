Un chip nel cervello e Musk ridà la parola Occhio al rischio dell’impiego militare

Un chip nel cervello e Musk ridà la parola. Occhio al rischio dell'impiego militare Tutti contro il tycoon, la sua Neuralink però ha restituito la voce a un paziente. Attenzione ai progetti per creare i super-soldati.

“Sono rinato grazie a Musk. Ho il suo chip nel cervello, sento che siamo spiriti affini”: parla il primo paziente di Neuralink. Il monito del Guardian: “Una distopia in cui un miliardario può accedere ai nostri pensieri” - Stupiti o terrorizzati? È intitolato così un articolo del Guardian sulla storia del primo “paziente” sul quale è stato impiantato il primo dispositivo sperimentale prodotto da Neuralink di Elon Musk per sostituire gesti e movimenti con gli impulsi cerebrali. Nel 2016 Noland Arbaugh ha riportato una lesione del midollo spinale mentre nuotava in un lago che lo ha portato ad una paralisi dal collo in giù. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Musk è un eroe, sono risorto grazie a lui”: parla il paziente tetraplegico col chip di Neuralink nel cervello - “Musk sarà per sempre un eroe per me” ha raccontato Noland Arbaugh al quotidiano online Open. L’uomo, affetto da paralisi, ha ricevuto il primo chip della Neuralink per collegare il proprio cervello al computer dopo un’incidente in un lago all’età di 22 anni: il ragazzo si era scontrato con un amico durante un tuffo in un lago della Pennsylvania, subendo una lesione al collo. Otto anni dopo, grazie al nuovo impianto, Noland può fare molte cose che prima erano inimmaginabili viste le sue condizioni fisiche. 🔗secoloditalia.it

«Sono risorto grazie a un chip nel cervello. Non condivido tutto quello che dice Musk ma per me è un eroe». Parla il primo paziente di Neuralink - «Per un attimo avevo pensato di farla finita, fare un sorso e chiuderla lì. Non l’ho fatto, ma in un certo senso sono comunque risorto. Spiritualmente, fisicamente, intellettualmente». È a tutti gli effetti una parabola la descrizione che Noland Arbaugh fa del suo percorso. Fino alla prima età adulta, la sua vita non è stata molto diversa da quella di molti altri ragazzi della sua generazione. Poi è arrivato l’incidente, a causa del quale ancora oggi è paralizzato dal collo in giù. 🔗open.online

