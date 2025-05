Un caso di febbre dengue nel Comasco il Comune | “Tenete chiuse le finestre e non consumate i prodotti dell’orto”

caso di febbre dengue o, Comunemente chiamata, febbre gialla. Il Comune e Ats invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse, gli animali domestici in casa e non consumare i prodotti dell'orto. 🔗 A Capiago Intimano (Como) è stato registrato undio,mente chiamata,gialla. Ile Ats invitano i cittadini a tenere le, gli animali domestici in casa e non consumare idell'orto. 🔗 Fanpage.it

Caso di dengue, scatta il ricovero. Disposti controlli e disinfestazione - Appignano (Macerata), 22 aprile 2025 – L’Ast ha accertato un caso di Dengue in una persona residente ad Appignano. Molto probabilmente ha contratto il virus fuori dal territorio del comune e anche della provincia, forse dopo un viaggio in aree in cui l’insetto vettore l’Aedes, comunemente chiamata zanzara tigre, è maggiormente presente che nella nostra realtà (paesi con temperature mediamente elevate, tra le quali rientrano alcune aree del sud Italia). 🔗ilrestodelcarlino.it

Filippine, taglia sulle zanzare contro la febbre dengue: “Catturatele vive o morte” - Un villaggio della regione di Manila, capitale delle Filippine, ha lanciato una battaglia contro la dengue offrendo una ricompensa simbolica ai residenti per le zanzare catturate, vive o morte. I residenti riceveranno una ricompensa di un peso filippino (poco più di 1 centesimo) per ogni cinque zanzare o larve di zanzara che consegneranno, La misura nel villaggio di Addition Hills Addition Hills, un villaggio urbano di oltre 100. 🔗lapresse.it

Febbre Dengue e il "modello marchigiano" per contenere i focolai: se ne parla nel convegno nazionale alla Mole - ANCONA – La scorsa estate sono stati registrati 700 casi di febbre Dengue in Italia: oltre 200, autoctoni, si sono verificati tra le città di Fano e Pesaro. Come numero di casi, quello delle Marche è stato il focolaio più esteso in Europa. Il problema socio-sanitario è stato affrontato con... 🔗anconatoday.it

