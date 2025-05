Un altro piccolo favore come finisce | spiegazione finale

Dal 1° maggio 2025 è disponibile su Prime Video Un altro piccolo favore con Blake Lively. Si tratta del sequel del film Un piccolo favore, sempre diretto da Paul Feig. Tra i protagonisti, oltre Lively, troviamo Anna Kendrick. Nel cast anche attori italiani: Elena Sofia Ricci e Michele Morrone. La sigla finale, inoltre, è cantata da Angelina Mango. La trama del sequel si sviluppa intorno a un omicidio che avviene durante il particolare matrimonio di Emily con un uomo d'affari italiani, in Italia, precisamente sull'isola di Capri. La trama del film Un altro piccolo favore è caratterizzata da vari omicidi, un fratello segreto e tanti incidenti.

