Umarell arruolati per controllare i cantieri Ma quelli veri lavorano gratis

© Ilrestodelcarlino.it - Umarell arruolati per controllare i cantieri. “Ma quelli veri lavorano gratis” Umarells’, inventati dal bolognese Danilo Masotti, si rimboccano le maniche e diventano protagonisti. Il piccolo comune brianzolo alle porte di Monza, ha fatto notizia negli ultimi mesi per l’idea del suo sindaco Lorenzo Galli di assegnare un ruolo civico ai pensionati - con competenze specifiche - che amano osservare i lavori per la città, per sopperire alla cronica carenza di personale. “Alla chiamata, diramata lo scorso dicembre, hanno risposto in otto - chiarisce il primo cittadino villasantese -, sette uomini e una donna, tutti con competenze tecniche: due ingegneri, due architetti e gli altri periti. Ora sono ufficialmente iscritti all’albo dei volontari civici e sono operativi da una quindicina di giorni”. 🔗 Bologna, 3 maggio 2025 – Altro che mani dietro la schiena e commenti da marciapiede: a Villasanta gli ‘s’, inventati dal bolognese Danilo Masotti, si rimboccano le maniche e diventano protagonisti. Il piccolo comune brianzolo alle porte di Monza, ha fatto notizia negli ultimi mesi per l’idea del suo sindaco Lorenzo Galli di assegnare un ruolo civico ai pensionati - con competenze specifiche - che amano osservare i lavori per la città, per sopperire alla cronica carenza di personale. “Alla chiamata, diramata lo scorso dicembre, hanno risposto in otto - chiarisce il primo cittadino villasantese -, sette uomini e una donna, tutti con competenze tecniche: due ingegneri, due architetti e gli altri periti. Ora sono ufficialmente iscritti all’albo dei volontari civici e sono operativi da una quindicina di giorni”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

