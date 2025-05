Umanità

© Lecceprima.it - Umanità Il podcast “Nu pocu e nu pocu” è nato da una mia idea a settembre 2023. Il prodotto fa dell’ironia e delle punte surreali la sua cifra. È ovvio che nella situazione attuale che riguarda il Lecce e tutto ciò che ha seguito la terribile scomparsa di Graziano Fiorita - il fisioterapista della. 🔗 Lecceprima.it

Ne parlano su altre fonti

Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' - "Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

La candidatura dei teatri. Patrimonio dell’umanità: "Verdetto entro il 2026" - Quattordici teatri storici delle Marche candidati a patrimonio mondiale dell’umanità. L’Italia li ha infatti proposti per l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2026. La proposta di sito seriale – "Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale" – si compone di diciotto teatri in tre regioni (14 nelle Marche, due in Emilia-Romagna e altrettanti in Umbria), è stata promossa dalla Regione Marche, coordinata dal servizio Unesco del ministero della cultura, col supporto del ministero degli affari esteri e della cooperazione ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Assicurazioni, AI e umanità: come si tengono insieme? - (Adnkronos) – Cosa tiene insieme assicurazioni, intelligenza artificiale e umanità? E perché l'utilizzo dell'AI può aiutare il settore a fare un salto di qualità nella direzione che meno ha frequentato finora, quella della creatività? A queste domande, e a tante altre che derivano da queste, hanno provato a dare risposte concrete Gianluca Zanini, partner e […] L'articolo Assicurazioni, AI e umanità: come si tengono insieme? proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Protagonisti imbecilli I prodotti culturali con la paura della propria ombra, e l’umanità inattrezzata; Crotone: Addio a Peppino Torchia, faro di umanità e bontà; Ivana Barbacci: papa Francesco ha saputo leggere con profonda umanità la vera emergenza scuola; La bottega d'arte, umanità unità nella diversità. 🔗Approfondimenti da altre fonti