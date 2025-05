Ultras biancorossi criticano la stagione del Perugia e chiedono un cambio di rotta

© Sport.quotidiano.net - Ultras biancorossi criticano la stagione del Perugia e chiedono un cambio di rotta stagione che si è appena conclusa è forse tra le più vergognose ed avvilenti della storia recente". Così gli Ultras biancorossi (Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX Giugno) fotografano il campionato che si è concluso domenica con i giocatori che sono andati sotto la Curva al termine del confronto."Una squadra raffazzonata in estate da una disastrosa società uscente fornisce a tutti una serie di alibi ai quali aggrapparsi per giustificare la mancanza di ambizioni e prospettive, con la salvezza come target minimo – continua la nota dei gruppi Ultras – . A tratti è apparso però evidente che anche questo obiettivo non era per niente scontato, ed abbiamo visto una compagine senza mordente né motivazioni inanellare sconfitte fino a toccare le ultime posizioni della classifica".La scelta dei tifosi è stata quella di sostenere la squadra nonostante tutto per evitare il peggio.

