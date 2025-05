Ultraleggero precipitato La vittima è l’imprenditore Feliciano Stoppaccioli Passeggero riesce a salvarsi

© Lanazione.it - Ultraleggero precipitato. La vittima è l’imprenditore . Feliciano Stoppaccioli. Passeggero riesce a salvarsi vittima dell’incidente mortale è l’imprenditore trevano Feliciano Stoppaccioli, 71 anni, rimasto carbonizzato all’interno della cabina del suo Ultraleggero, che si è schiantato a terra poche centinaia di metri dopo il decollo. A scamparla invece è un ragazzo di 21 anni che è riuscito ad uscire dal velivolo prima che venisse divorato dalle fiamme. Il ragazzo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Terni dove rimane ricoverato pur non avendo riportato gravi lesioni.I fatti rilevati dai carabinieri di Spoleto sono avvenuti nel primo pomeriggio di giovedì. I ragazzi di Castel Ritaldi si erano dati appuntamento all’aviosuperficie "Ali libere" a La Bruna per il classico pranzo dei primo maggio. 🔗 Un primo maggio di festa si trasforma in tragedia. Ladell’incidente mortale ètrevano, 71 anni, rimasto carbonizzato all’interno della cabina del suo, che si è schiantato a terra poche centinaia di metri dopo il decollo. A scamparla invece è un ragazzo di 21 anni che è riuscito ad uscire dal velivolo prima che venisse divorato dalle fiamme. Il ragazzo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Terni dove rimane ricoverato pur non avendo riportato gravi lesioni.I fatti rilevati dai carabinieri di Spoleto sono avvenuti nel primo pomeriggio di giovedì. I ragazzi di Castel Ritaldi si erano dati appuntamento all’aviosuperficie "Ali libere" a La Bruna per il classico pranzo dei primo maggio. 🔗 Lanazione.it

Ultraleggero precipitato. La vittima è l'imprenditore . Feliciano Stoppaccioli. Passeggero riesce a salvarsi; Ultraleggero precipitato a Castel Ritaldi: la vittima è Feliciano Stoppaccioli; Ultraleggero precipita in Umbria, morto il pilota. Passeggero si salva lanciandosi prima dello schianto. La vi; Precipita velivolo leggero a Castel Ritaldi: muore imprenditore umbro. Ferito 22enne.

