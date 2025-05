ULTIM’ORA | Licenziati Braun Strowman Shayna Baszler Dakota Kai Katana Chance e Kayden Carter

© Zonawrestling.net - ULTIM’ORA: Licenziati Braun Strowman, Shayna Baszler, Dakota Kai, Katana Chance e Kayden Carter Strowman il nome più sorprendenteA dare l’anteprima come spesso accade è stato Sean Ross Sapp di Fightful Select su X. Secondo l’autorevole giornalista nelle scorse ore hanno ricevuto la notizia del licenziamento Katana Chance e Kayden Carter, Dakota Kai, Braun Strowman e Shayna Baszler. Non è detto si tratti espressamente di licenziamenti, ma per alcune di queste Superstar potrebbe non essere arrivato il rinnovo di contratto. 🔗 Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di alcuni licenziamenti avvenuti post WM in WWE che avevano riguardato una decina di persone che lavoravano dietro le quinte, tra team creativo e della fotografia. Si temeva potessero seguire a giro i licenziamenti di alcune Superstar, in quello che ormai è un classico “taglio al budget” che avviene dopo la WrestleMania season e così effettivamente sta succedendo con un elenco che di minuto in minuto sta aumentando.il nome più sorprendenteA dare l’anteprima come spesso accade è stato Sean Ross Sapp di Fightful Select su X. Secondo l’autorevole giornalista nelle scorse ore hanno ricevuto la notizia del licenziamentoKai,. Non è detto si tratti espressamente di licenziamenti, ma per alcune di queste Superstar potrebbe non essere arrivato il rinnovo di contratto. 🔗 Zonawrestling.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

WWE: Il match tra Solo Sikoa e Braun Strowman porta il caos a SmackDown - Nell’episodio di SmackDown della scorsa notte, Solo Sikoa ha affrontato Braun Strowman in un match molto atteso. Fin dall’inizio, l’incontro è stato caratterizzato da una fisicità intensa. Strowman ha inizialmente dominato, utilizzando la sua forza per mettere in difficoltà Sikoa. Tuttavia, Solo ha mostrato la sua resilienza, contrattaccando con una potente Samoan Drop. Nonostante ciò, Braun ha risposto con una serie di mosse potenti, tra cui una Crossbody e un Big Boot, che hanno messo a dura prova Sikoa. 🔗zonawrestling.net

WWE: Last Man Standing Match tra Jacob Fatu e Braun Strowman la prossima settimana a SmackDown - Dopo Bronson Reed, Braun Strowman ha trovato un altro “mostro” sulla sua strada: Jacob Fatu. I due si sono affrontati a Saturday Night’s Main Event a gennaio, con il match che si chiuse con la vittoria di Braun per squalifica dopo che Jacob usò una sedia per attaccare il rivale. Poi è arrivata la Royal Rumble, con Strowman che si prese la rivincita eliminando Fatu. La rivalità è poi sfociata anche nella programmazione settimanale di SmackDown, con i due che si sono sfidati per l’opportunità di un match titolato contro il campione US, LA Knight. 🔗zonawrestling.net

WWE: Braun Strowman punta allo US title per ottenere il Grande Slam e partecipare a WM 41 - Nella puntata del 21 marzo di SmackDown, tenutasi a Bologna, Braun Strowman ha sconfitto Jacob Fatu per diventare il number one contender per lo United States Championship. In una Digital Exclusive, Strowman si è detto soddisfatto della vittoria, arrivata per squalifica dopo l’attacco di Solo Sikoa e Tama Tonga. Le sue parole “Quando combatti contro tre uomini ogni settimana, accetti una vittoria in qualsiasi modo tu possa ottenerla. 🔗zonawrestling.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ULTIM'ORA: Licenziati Braun Strowman, Shayna Baszler, Dakota Kai, Katana Chance e Kayden Carter; WWE: Licenziamenti shock, fuori Braun Strowman e altre Superstar; WWE: Clamoroso, licenziato Braun Strowman e molte altre Superstar; La WWE ha discusso di un potenziale ritorno di Braun Strowman? Ecco le ultime. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ULTIM’ORA: Licenziati Braun Strowman, Shayna Baszler, Dakota Kai, Katana Chance e Kayden Carter - Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di alcuni licenziamenti avvenuti post WM in WWE che avevano riguardato una decina di persone che lavoravano dietro le quinte, tra team creativo e della fotogr ... 🔗zonawrestling.net

WWE: Clamoroso, licenziato Braun Strowman e molte altre Superstar - In questi minuti, è arrivata una notizia clamorosa, la WWE ha licenziato diverse Superstar, tra cui Braun Strowman ... 🔗spaziowrestling.it

WWE: Braun Strowman fuori da WrestleMania 41? Arrivano le sue parole - Braun Strowman al momento non ha alcun match a WrestleMania 41 e la sua presenza nello spettacolo più grande dell’anno, sembra veramente difficile. Nelle scorse ore, sui social diversi fan si sono ... 🔗spaziowrestling.it