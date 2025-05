ULTIM’ORA | La lista dei licenziati si allunga salutano anche Cora Jade Gigi Dolin e Eddy Thorpe

© Zonawrestling.net - ULTIM’ORA: La lista dei licenziati si allunga, salutano anche Cora Jade, Gigi Dolin e Eddy Thorpe lista, minuto dopo minuto si sta allungando e dopo i 5 nomi annunciati nella prima tranche: Braun Strowman, Dakota Kai, Shayna Baszler, Katana Chance e Kayden Carter, in questi minuti sono arrivati altri tagli e riguardano tre Superstar di NXT, con qualche apparizione nel main roster.Tagli ad NXTQuesta volta la conferma dei licenziamenti arriva direttamente dai profili social dei vari atleti. Ad annunciare l’addio con un tweet sono stati Cora Jade, Eddy Thorpe e Riley Osborne. Mentre da Sean Ross Sapp arriva la notizia che anche Gigi Dolin è stata licenziata. 🔗 Come vi abbiamo riportato nella news precedente, a circa un’ora dalla messa in onda di SmackDown sono arrivate le prime notizie sui licenziamenti di alcune Superstar, tagli che hanno fatto seguito a quelli del personale resi noti nella giornata di ieri. Purtroppo la, minuto dopo minuto si stando e dopo i 5 nomi annunciati nella prima tr: Braun Strowman, Dakota Kai, Shayna Baszler, Katana Chance e Kayden Carter, in questi minuti sono arrivati altri tagli e riguardano tre Superstar di NXT, con qualche apparizione nel main roster.Tagli ad NXTQuesta volta la conferma dei licenziamenti arriva direttamente dai profili social dei vari atleti. Ad annunciare l’addio con un tweet sono statie Riley Osborne. Mentre da Sean Ross Sapp arriva la notizia cheè stata licenziata. 🔗 Zonawrestling.net

