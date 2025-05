Ultimissime Juve LIVE | Tudor parla in conferenza stampa le possibili scelte verso Bologna

Ultimissime Juve LIVE – 3 maggio 2025
Vlahovic Fenerbahce, piovono conferme! Due aspetti possono essere decisivi: cifre e volontà dell'attaccante della Juve. Tutti i dettagli
Ore 20:50 – Vlahovic Fenerbahce, piovono conferme su quello che potrebbe essere il futuro dell'attaccante della Juve: le Ultimissime
Probabili formazioni Bologna Juve: così Tudor sostituirà i tanti assenti.

Ultimissime Juve LIVE – 23 marzo 2025
Ultimissime Juve LIVE: Tudor atteso già in serata a Torino, il retroscena su Mancini

Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025
Ultimissime Juve LIVE: Tudor suona la carica in vista della sfida col Genoa, definito lo staff tecnico. Retroscena su Thiago Motta

Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025
Ultimissime Juve LIVE: dopo Thiago Motta rischia anche Giuntoli, la probabile formazione con Tudor

Juventus, Tudor: Ogni gara è una finale, anche il Lecce. Conceicao? Mi faccia cambiare idea. Su Thuram...; Juventus, panchina a Tudor. Motta esonerato; Thiago Motta esonerato dalla Juve: Tudor sbarca a Torino ed è ufficiale; Conferenza stampa Tudor pre Juve Lecce: le sue dichiarazioni.

Juventus, Tudor LIVE - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Bologna, in programma domenica sera alle 20.45 e valevole. 🔗msn.com

Tudor, diretta conferenza Bologna-Juventus: le dichiarazioni - A breve tutte le dichiarazioni in tempo reale del tecnico bianconero in vista dell'importante snodo Champions League ... 🔗tuttosport.com

Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole verso Bologna-Juventus - La Juventus, nella giornata di domani, affronterà la partita più delicata di tutta la sua stagione. I bianconeri, allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, si giocheranno un pezzo fondamentale ... 🔗jmania.it