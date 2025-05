Ultimissime Juve LIVE | Tudor parla in conferenza stampa e annuncia due defezioni importanti per il Bologna!

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa e annuncia due defezioni importanti per il Bologna! Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 3 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 2 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 1 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 30 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 3 maggio 2025conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: «Vlahovic e Koopmeiners out. Partita che decide tanto ma non tutto, non giocheremo per il pareggio» Ore 15:05 – Dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro il Monza, la Juve è pronta a tornare in campo domenica sera in casa del Bologna. 🔗 , tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 3 maggio 2025– 2 maggio 2025– 1 maggio 2025– 30 aprile 2025– 29 aprile 2025– 3 maggio 2025pre: «Vlahovic e Koopmeiners out. Partita che decide tanto ma non tutto, non giocheremo per il pareggio» Ore 15:05 – Dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro il Monza, laè pronta a tornare in campo domenica sera in casa del. 🔗 Juventusnews24.com

