Ultimissime Juve LIVE | McKennie pronto a rinnovare coi bianconeri novità sul futuro di Conceicao

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera

Ultimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE – 3 maggio 2025

Conceicao Juve, anche due club di Serie A sulle tracce dell'esterno portoghese! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Ore 10.00 – Il futuro di Francisco Conceicao è ancora in bilico. L'esterno portoghese con l'arrivo di Tudor in panchina ha perso via via il posto da titolare e ora il suo riscatto dal Porto è cosa tutt'altro che scontata.

