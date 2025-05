Ultimatum Usa a Russia e Ucraina | Non medieremo più per il mondo

© Laverita.info - Ultimatum Usa a Russia e Ucraina: «Non medieremo più per il mondo» L’America si ritira dai tavoli ufficiali dopo il niet di Vladimir Putin alla tregua: «Stop a summit in giro senza preavviso». Donald Trump sblocca l’invio di armi agli invasi per 50 milioni. Marco Rubio chiarisce: «Volodymyr Zelensky non riavrà i terreni persi».Washington e Kiev firmano il patto sui minerali. Avviato negli Stati Uniti un modello d’Intelligenza artificiale che predice il costo dei metalli e contrasta le distorsioni cinesi.Lo speciale contiene due articoli 🔗 Laverita.info

