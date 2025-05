Ultima sfida in casa per l’Avellino | arriva il Padova per la Supercoppa

© Avellinotoday.it - Ultima sfida in casa per l’Avellino: arriva il Padova per la Supercoppa Supercoppa di Serie C. l’Avellino di Raffaele Biancolino affronterà il Padova allo stadio Partenio-Lombardi, con fischio d’inizio fissato per le ore 19:00. La gara rappresenta l’ultimo atto casalingo della stagione per i biancoverdi, in una cornice che. 🔗 Tutto pronto per la prima giornata delladi Serie C.di Raffaele Biancolino affronterà ilallo stadio Partenio-Lombardi, con fischio d’inizio fissato per le ore 19:00. La gara rappresenta l’ultimo attolingo della stagione per i biancoverdi, in una cornice che. 🔗 Avellinotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Scandone Avellino, ultima sfida casalinga prima dei play-off - Con la vittoria di Matera, la Scandone Avellino ha centrato l'obiettivo prefissato: la qualificazione ai play-off. Un traguardo importante, come sottolineato dall’assistant coach Iannicelli nelle dichiarazioni rilasciate alla vigilia della sfida contro la Viola Reggio Calabria, ultima gara... 🔗avellinotoday.it

Ultima chiamata play-in: l’Avellino Basket sfida Cremona - L’Avellino Basket concluderà la regular season al PalaRadi contro la Ferraroni Juvi Cremona alle ore 18:30. Nella gara di andata, i lombardi espugnarono il Pala Del Mauro 75-79, frutto dell’esplosiva prestazione di Polanco a referto con venticinque punti. Ora le due squadre si trovano in... 🔗avellinotoday.it

Il Partenio si accende: coreografia da brividi per l’ultima sfida dell’Avellino - Tempo di lettura: < 1 minutoAl Partenio-Lombardi il tempo si ferma. Per l’ultima gara contro il Team Altamura, il cuore dell’Avellino batte più forte che mai. Una coreografia da brividi avvolge ogni angolo dello stadio: bandiere che si alzano come onde, cori che squarciano il silenzio, colori che raccontano storie di lotta e orgoglio. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni battito respira passione pura. 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ultima sfida in casa per l’Avellino: arriva il Padova per la Supercoppa; A2 - Avellino alla sfida play-in contro la Valtur Brindisi; Calcio Padova, adesso la Supercoppa: si parte in casa dell’Avellino; Scandone, Pichi lancia la sfida ai play-off: “Contro Angri saremo una mina vagante”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scandone, ultima sfida casalinga prima dei play off - Con la vittoria di Matera, la Scandone Avellino ha centrato l'obiettivo prefissato: la qualificazione ai play-off. Un traguardo importante, come sottolineato dall’assistant coach Iannicelli nelle dich ... 🔗corriereirpinia.it

Avellino-Viola, Playoff in palio: la presentazione del match - La Viola affronta Avellino, in trasferta, nell'ultima gara dei Play-In, con in palio un posto nei Playoff: la presentazione del match ... 🔗strettoweb.com

Oggi l’ultima partita di campionato: match tra Avellino e Team Altamura - È tutto pronto per l’ultimo atto del campionato. Questa sera, allo stadio Partenio – Lombardi di Avellino, si terrà il match tra Avellino e Team Altamura. Fischio d’inizio alle ore 20:00. Un appuntame ... 🔗irpinianews.it