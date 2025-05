Ultima giornata Promozione 2024-25 | sfide decisive per playoff e retrocessioni

© Sport.quotidiano.net - Ultima giornata Promozione 2024-25: sfide decisive per playoff e retrocessioni Promozione scendono in campo per l’Ultima giornata del campionato 2024-25. Novanta minuti che dovranno assegnare gli ultimi verdetti.Gabicce Gradara-Fermignanese. La Fermignanese (seconda in classifica) che oggi ha 8 punti di vantaggio sul Vismara, se in questo turno riesce ad aumentare il vantaggio a 10 o più di 10, i playoff del girone non verranno disputati e i lanieri accederanno direttamente alla finale regionale con i vincenti playoff del girone B. In caso contrario la Fermignanese accede direttamente alla finale playoff del girone dove incontrerà la vincente tra il Vismara e il Marina. In caso di vittoria del Vismara a Villa San Maedtino, rientrerebbe nella griglia playoff anche il Marina. Per la quinta classificata non ci sarà posto per gli spareggi. 🔗 Oggi le sedici squadre del girone A discendono in campo per l’del campionato-25. Novanta minuti che dovranno assegnare gli ultimi verdetti.Gabicce Gradara-Fermignanese. La Fermignanese (seconda in classifica) che oggi ha 8 punti di vantaggio sul Vismara, se in questo turno riesce ad aumentare il vantaggio a 10 o più di 10, idel girone non verranno disputati e i lanieri accederanno direttamente alla finale regionale con i vincentidel girone B. In caso contrario la Fermignanese accede direttamente alla finaledel girone dove incontrerà la vincente tra il Vismara e il Marina. In caso di vittoria del Vismara a Villa San Maedtino, rientrerebbe nella grigliaanche il Marina. Per la quinta classificata non ci sarà posto per gli spareggi. 🔗 Sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ultima giornata in Promozione: playoff e salvezza in bilico - Ultima giornata in Promozione. Si gioca solo per il piazzamento playoff e per la salvezza, perché il primo posto è già stato assegnato. Da settimane, prima di Pasqua, con la Jesina vincitrice del campionato, tornata dopo appena un anno in Eccellenza. Biglietto staccato dalla squadra di Omiccioli per il massimo campionato regionale proprio nell’ultima giornata, disputata quasi un mese fa, con la vittoria nello scontro diretto di Fermignano. 🔗ilrestodelcarlino.it

PROMOZIONE, L’ULTIMA GIORNATA. La Jesina a un punto dalla vetta. Il Marina ancora in zona playoff - Ancora una giornata favorevole per la Jesina, ancor di più di quella passata. perché nel turno precedente la squadra di Omiccioli aveva guadagnato solo un punto rispetto alla capolista Fermignanese, mentre nel fine settimana i biancorossi ne hanno presi due arrivando a un solo punto dal tanto agognato primo posto. Sabato la Vigor Castelfidardo e i legni hanno imposto lo 0-0 alla Fermignanese, domenica invece la Jesina ha avuto la meglio della Pergolese grazie al gol del solito Cordella arrivato a quota 14 centri, in testa alla classifica dei marcatori assieme a Pierandrei del Marina. 🔗sport.quotidiano.net

Ultima giornata di Terza Categoria: Retignano sfida Salavetitia Seravezza per la promozione - È il sabato delle feste, degli addii e delle conferme in area spareggi promozione. Il calendario dell’ultima giornata del campionato di Terza Categoria propone la partita in programma al “Macchiarini-Ricci“ che chiama a confronto i padroni di casa del Retignano e la capolista Salavetitia Seravezza che chiede i tre punti per assicurarsi il passaporto alla Seconda Categoria. Il Monti che ha colto l’obiettivo dei playoff con largo anticipo, cerca contro il Montagna Seravezzina i tre punti e mantenersi il secondo predellino della classifica, soprattutto in una partita che si presenta con il ... 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

2024/25 | Serie B G.18 | Sondrio-Modena 21-20; Casalguidi salva in Promozione 2024/25: pareggio decisivo contro Marginone 2000; Ecco le date della stagione 2024/2025 dall'Eccellenza alla Seconda; Prima Categoria: ecco tutti i verdetti stagionali. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ultima giornata Promozione 2024-25: sfide decisive per playoff e retrocessioni - Le squadre del girone A di Promozione si affrontano per gli ultimi verdetti: playoff e retrocessioni in bilico. 🔗msn.com

Serie C: i verdetti e come funzionano promozioni, playoff, playout e retrocessioni - Il Pescara, quarto in classifica, salta il primo turno del playoff inter-girone a cui accedono le seguenti squadre così accoppiate (ricordando che il Rimini, 9°, ha vinto la Coppa Italia Serie C ed ... 🔗sport.sky.it

Campionato di Promozione: Scontri Decisivi per la Salvezza nella Penultima Giornata - La penultima giornata del campionato di Promozione potrebbe decidere la salvezza ... Col pareggio, si rinvia tutto all’ultima giornata. Se invece i ravennati di mister Delmastio fanno bottino ... 🔗ilrestodelcarlino.it