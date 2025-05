Ultima giornata in Promozione | playoff e salvezza in bilico

Ultima giornata in Promozione. Si gioca solo per il piazzamento playoff e per la salvezza, perché il primo posto è già stato assegnato. Da settimane, prima di Pasqua, con la Jesina vincitrice del campionato, tornata dopo appena un anno in Eccellenza. Biglietto staccato dalla squadra di Omiccioli per il massimo campionato regionale proprio nell'Ultima giornata, disputata quasi un mese fa, con la vittoria nello scontro diretto di Fermignano. La Jesina oggi chiuderà il cammino nella stagione regolare ospitando il Moie Vallesina. E allora l'Ultima giornata regalerà emozioni per gli altri obiettivi. Palpitante sarà il match tra Pergolese e Sassoferrato Genga, un autentico spareggio salvezza anticipato, con le due squadre divise da otto punti. Quindi il Sassoferrato Genga non dovrà perdere altrimenti sarà retrocessione diretta per il 'Sasso' per la regola dei dieci punti di distacco.

