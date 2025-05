Ultima giornata di campionato in Terza Categoria | sfide decisive per i playoff

© Sport.quotidiano.net - Ultima giornata di campionato in Terza Categoria: sfide decisive per i playoff Ultima giornata di campionato in Terza Categoria prima dell’appendice dei playoff. Archiviato il girone A nel turno di recupero di martedì, con la vittoria del raggruppamento da parte del San Zaccaria, che oggi riposa, gli unici dubbi riguardano le posizioni dei playoff. La Polisportiva Camerlona deve difendere il secondo posto, che consente di evitare il primo turno della post season: farà visita al Lido Adriano, ormai fuori dai giochi, Può insidiare la Camerlona soltanto la Marradese, staccata però di due punti e obbligata quindi a vincere in casa dei Coyotes, con lo stimolo in più di Casalone che sta lottando per la classifica dei marcatori: ora è a quota 18 gol, alla pari con Nicola Montanari Gatti del San Zaccaria che, però, ha già esaurito le partite a suo disposizione. Si giocano il settimo posto nello scontro diretto Giovecca e Wild Bagnara con quest’Ultima staccata di 3 punti e quindi obbligata a vincere per raggiungere i rivali e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che all’andata le due squadre hanno pareggiato 0-0. 🔗 diinprima dell’appendice dei. Archiviato il girone A nel turno di recupero di martedì, con la vittoria del raggruppamento da parte del San Zaccaria, che oggi riposa, gli unici dubbi riguardano le posizioni dei. La Polisportiva Camerlona deve difendere il secondo posto, che consente di evitare il primo turno della post season: farà visita al Lido Adriano, ormai fuori dai giochi, Può insidiare la Camerlona soltanto la Marradese, staccata però di due punti e obbligata quindi a vincere in casa dei Coyotes, con lo stimolo in più di Casalone che sta lottando per la classifica dei marcatori: ora è a quota 18 gol, alla pari con Nicola Montanari Gatti del San Zaccaria che, però, ha già esaurito le partite a suo disposizione. Si giocano il settimo posto nello scontro diretto Giovecca e Wild Bagnara con quest’staccata di 3 punti e quindi obbligata a vincere per raggiungere i rivali e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che all’andata le due squadre hanno pareggiato 0-0. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Il Pioppo Futsal non sbaglia e resta in vetta, adesso si deciderà tutto nell’ultima giornata di campionato - Sabato pomeriggio i gialloverdi di mister Sciortino non hanno deluso le aspettative e sono tornati dalla trasferta di Castelvetrano con 3 punti importanti per non mollare la vetta del Campionato di Serie C2, contro i locali del Sicilia Futsal sempre pericolosi e bravi a impostare il gioco dalle retrovie. Partita con i ragazzi pioppesi consapevoli di non poter sbagliare e infatti entrano in campo con il piede giusto e la voglia di assicurarsi i 3 punti in palio. 🔗monrealelive.it

Campionato Primavera 1, 25ª giornata classifica e risultati. Inter terza! - L’Inter Primavera ha vinto nel weekend la sua partita contro l’ultima della classe, ossia l’Udinese. Di seguito tutti i risultati e la classifica del campionato. Hellas Verona-Bologna 1-1 Torino-Genoa 1-2 Lazio-Atalanta 1-0 Lecce-Cremonese 0-0 Udinese-Inter 1-4 Fiorentina-Cagliari 2-0 Milan-Sassuolo 0-1 Monza-Empoli 3-2 Sampdoria-Roma 0-2 Cesena-Juventus 3-4 CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA Fiorentina 53 Roma 52Inter 49 Sassuolo 49 Milan 43 Juventus 40 Genoa 38 Hellas Verona 37 Lazio 37 Monza 37 Torino 35 Cagliari 33 Lecce 31 Cremonese 31 Atalanta 30 Cesena 27 Empoli 24 Bologna ... 🔗inter-news.it

Cosa accadrebbe se Inter, Napoli e Atalanta arrivassero tutte e tre a pari punti dopo l’ultima giornata di campionato? - Il match di domenica prossima in programma a Bergamo fra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Simone Inzaghi si presenta già come un vero e proprio spartiacque della stagione, sia per le due squadre nerazzurre, sia per il Napoli di Antonio Conte, il terzo invitato al ballo per lo Scudetto. Al momento, dopo la 28esima giornata di Serie A, la classifica recita: Inter 61 punti, Napoli 60, Atalanta 58. 🔗metropolitanmagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terza Categoria: Sfide decisive per i playoff e la vetta della classifica; Terza categoria, prospettive dell'ultima giornata: lo sguardo del nostro esperto Stefano Mondini; Un poker dilaniante vale la vittoria del campionato all'ultima giornata! Strappato il pass per la Seconda; Terza categoria : tutte le ipotesi dell’ultima giornata. 🔗Cosa riportano altre fonti

Terza Categoria: Sfide decisive per i playoff e la vetta della classifica - Ultimi 180 minuti di regular season in Terza Categoria: La Libertà Viaccia e Carraia in lotta per la vetta, playoff in bilico. 🔗msn.com

Terza categoria : tutte le ipotesi dell’ultima giornata - Ultima giornata per il campionato di terza categoria che decreterà il vincitore del girone unico Grossetano. In corsa ALBERESE e Alta Maremma distaccate in classifica solamente da due punti. I biancon ... 🔗grossetosport.com

Ultima di campionato per il Follonica Gavorrano: lotta per la salvezza contro il Seravezza - BAGNO DI GAVORRANO – Ultima giornata di campionato per il Follonica Gavorrano, che scenderà in campo domenica 4 maggio alle 15 nella gara casalinga dello stadio Romeo Malservisi – Mario Matteini contr ... 🔗msn.com