Ultima al Vito Curlo per capitan Ganci | a lui riservato il posto da team manager

© Brindisireport.it - Ultima al "Vito Curlo" per capitan Ganci: a lui riservato il posto da team manager Ultima partita come calciatore del capitano Facundo Ganci, che certamente non calcherà più con i propri scarpini l’erbetta del “Vito Curlo”. La partita tra il club fasanese e la formazione neretina rappresenta dunque lo. 🔗 FASANO - La gara di domani tra Fasano e Nardò potrebbe essere l’partita come calciatore delo Facundo, che certamente non calcherà più con i propri scarpini l’erbetta del “”. La partita tra il club fasanese e la formazione neretina rappresenta dunque lo. 🔗 Brindisireport.it

Approfondimenti da altre fonti

Ultima al "Vito Curlo" per capitan Ganci: per lui riservato il posto da team manager - FASANO - La gara di domani tra Fasano e Nardò potrebbe essere l’ultima partita come calciatore del capitano Facundo Ganci, che certamente non calcherà più con i propri scarpini l’erbetta del “Vito Curlo”. La partita tra il club fasanese e la formazione neretina rappresenta dunque lo... 🔗brindisireport.it

Massimiliano MaMo Donnari vola negli Stati Uniti e svela l'ultima opera: Elon Musk in versione Capitan America - #MaMoalMoMa, pur essendo a New York, questa volta Massimiliano MaMo Donnari deve passare la mano, ma sarà sicuramente per un’altra volta. Intanto la Grande Mela è pronta ad accogliere tre perugini per un grande evento di arte, solidarietà e formazione. New York accende i riflettori su MaMo che... 🔗perugiatoday.it

Capitan Piano appende le ginocchiere: la sua ultima partita di campionato il 2 marzo - Ha iniziato guardando le parabole spesso irreali degli attacchi di Mila e Shiro, rompendo qualche lampadario tra le mura di casa ad Asti. All’Allianz Cloud, invece, Matteo Piano, centrale, classe 1990, giocherà la sua ultima partita di campionato con Milano. A dirlo con ironia e con un filo di nostalgia, con tanto di foto con la prima maglia con il numero 11, quello con cui ha sempre giocato, lui stesso con un post Instagram. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ultima al Vito Curlo per capitan Ganci: a lui riservato il posto da team manager; CITTÀ DI FASANO – NOCERINA 3-1: i molossi cadono al Curlo e lanciano il Casarano in LegaPro; Fasano-Acerrana 1-1: ad Esposito risponde Corvino, a vincere è il pari; Al “Vito Curlo” arriva la Palmese del fasanese Antonio Potenza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ultima al "Vito Curlo" per capitan Ganci: a lui riservato il posto da team manager - Quella di domani contro il Nardò sarà l'ultima partita da calciatore del Fasano per l'argentino: "Voglio che sia una giornata indimenticabile" ... 🔗brindisireport.it

Io sono Vito Curlo!: Mimmo Capozzi fa rivivere con un monologo l’indimenticato calciatore fasanese - Vito Curlo, un talento rimasto per sempre giovane. Uno stadio, quello della città di Fasano, a lui intitolato e un mito che da oltre quarant’anni si tramanda di generazione in generazione, il mito di ... 🔗brundisium.net

“Io sono Vito Curlo!”, Mimmo Capozzi fa rivivere con un monologo l’indimenticato calciatore fasanese - FASANO – Vito Curlo, un talento rimasto per sempre giovane. Uno stadio, quello della città di Fasano, a lui intitolato e un mito che da oltre quarant'anni si tramanda di generazione in generazione, il ... 🔗osservatoriooggi.it