Udinese e Como che sgambetto a Cagliari e Parma! Sardi ed emiliani non si tirano fuori dai guai

© Feedpress.me - Udinese e Como, che sgambetto a Cagliari e Parma! Sardi ed emiliani non si tirano fuori dai guai Cagliari-Udinese 1-2 MARCATORI : 27'pt Zarraga, 35'pt Zortea, 22'st Kristensen. Cagliari (3-5-2) : Caprile 6; Zappa 6, Palomino 6, Luperto 5; Zortea 7 (28'st Felici 6.5), Makoumbou 6 (25'st Deiola 6), Marin 6 (25'st Gaetano 6), Adopo 5.5, Augello 5.5 (34'st Obert 6); Piccoli 5, Luvumbo 5.5 (34'st Coman 5.5). In panchina: Ciocci, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Pavoletti, Pintus, Mutandwa. Allenatore:. 🔗 1-2 MARCATORI : 27'pt Zarraga, 35'pt Zortea, 22'st Kristensen.(3-5-2) : Caprile 6; Zappa 6, Palomino 6, Luperto 5; Zortea 7 (28'st Felici 6.5), Makoumbou 6 (25'st Deiola 6), Marin 6 (25'st Gaetano 6), Adopo 5.5, Augello 5.5 (34'st Obert 6); Piccoli 5, Luvumbo 5.5 (34'st Coman 5.5). In panchina: Ciocci, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Pavoletti, Pintus, Mutandwa. Allenatore:. 🔗 Feedpress.me

Altre fonti ne stanno dando notizia

DIRETTA Serie A, Cagliari-Udinese e Parma-Como: segui la cronaca LIVE - Calciomercato.it seguirà le due partite in programma sabato 3 maggio alle 15 Presentatesi ai nastri di partenza come squadre cuscinetto della Serie A, Parma e Como si sfidano nella trentacinquesima giornata di Serie A come due dei team più in forma di questo finale di stagione. Grazie alla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa, i lariani hanno conquistato la salvezza matematica, inanellando il quarto successo consecutivo in campionato. 🔗calciomercato.it

Serie A: quinta vittoria consecutiva per il Como, l’Udinese supera 2-1 il Cagliari - Si accende la 35ª giornata di Serie A. Sono terminate le due gare delle 15:00: all’Unipol Domus, l’Udinese batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria dopo due mesi, mentre al Tardini il Como supera 1-0 il Parma e conquista la quinta vittoria consecutiva. Cagliari-Udinese 1-2 Dopo una partenza lenta, i ritmi si alzano e la partita decolla all’Unipol Domus. Cagliari e Udinese si sfidano senza esclusioni di colpi. 🔗sololaroma.it

Risultati Serie A: colpaccio Como a Parma, l’Udinese vince in casa del Cagliari. Come cambia la classifica - di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A: colpo Como contro il Parma, l’Udinese supera in trasferta il Cagliari. Come cambia la classifica per la Juventus La 34ª giornata di Serie A ha visto due vittorie in trasferta nei match odierni delle 15.00. Il Como ha superato 1-0 il Parma al Tardini nel segno di Strefezza, mentre le reti di Zarraga e Kirstensen hanno fissato il risultato sul 2-1 per l’Udinese in casa del Cagliari, illuso dalla rete di Zortea. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Udinese e Como, che sgambetto a Cagliari e Parma! Sardi ed emiliani non si tirano fuori dai guai; Serie A, Genoa-Venezia 2-0, Juve-Inter 1-0, Lazio-Napoli 2-2: fallisce il sorpasso nerazzurro - Aggiornamento del 18 Febbraio delle ore 02:14; Formazioni ufficiali Inter-Udinese: le scelte di Inzaghi e Runjaic; Como, sgambetto alla Fiorentina (e al Parma): 2-0 a Firenze. Monza e Lecce 0-0, Udinese-Empoli 3-0 - Risultati e classifica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Udinese e Como, che sgambetto a Cagliari e Parma! Sardi ed emiliani non si tirano fuori dai guai - CAGLIARI-UDINESE 1-2 MARCATORI: 27'pt Zarraga, 35'pt Zortea, 22'st Kristensen. CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6, Palomino 6, Luperto 5; Zortea 7 (28'st Felici 6.5), Makoumbou 6 (25'st Deiola 6), M ... 🔗msn.com

Como e Udinese se ne vanno: Parma e Cagliari restano in zona pericolo - Strefezza regala i tre punti a Fabregas, Zarraga e Kristensen lanciano i friulano e affondano la formazione di Nicola ... 🔗tuttosport.com

Pagelle Cagliari Udinese: malissimo Luvumbo e Marin, si salvano Zortea e Piccoli – VOTI - Pagelle Cagliari Udinese: le due squadre sono scese in campo all’Unipol Domus per la 35a giornata del campionato di Serie A 2024-2025 Cagliari ed Udinese esono scese in campo presso l’Unipol Domus per ... 🔗cagliarinews24.com