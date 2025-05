Ucraina Zelensky | Non posso garantire su sicurezza leader a parata Mosca

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Non posso garantire su sicurezza leader a parata Mosca” Zelensky, l’Ucraina non può garantire la sicurezza dei rappresentanti stranieri in viaggio verso Mosca per la parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio. Lo ha dichiarato lo stesso Zelensky, come riporta Interfax Ukraine, osservando che la parte russa è in grado di inscenare incidenti che coinvolgono ospiti stranieri e poi scaricare la colpa sull’Ucraina, cosa di cui l’Ucraina non può essere ritenuta responsabile. “La nostra posizione è molto semplice per tutti i Paesi che hanno in programma di recarsi o si stanno già recando in Russia il 9 maggio: non possiamo essere ritenuti responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa. Sono loro – la Russia – a garantire la sicurezza e, pertanto, non offriremo alcuna garanzia. Non sappiamo cosa farà la Russia in quelle date. 🔗 Per il presidente Volodymyr, l’non puòladei rappresentanti stranieri in viaggio versoper ladel Giorno della Vittoria del 9 maggio. Lo ha dichiarato lo stesso, come riporta Interfax Ukraine, osservando che la parte russa è in grado di inscenare incidenti che coinvolgono ospiti stranieri e poi scaricare la colpa sull’, cosa di cui l’non può essere ritenuta responsabile. “La nostra posizione è molto semplice per tutti i Paesi che hanno in programma di recarsi o si stanno già recando in Russia il 9 maggio: non possiamo essere ritenuti responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa. Sono loro – la Russia – alae, pertanto, non offriremo alcuna garanzia. Non sappiamo cosa farà la Russia in quelle date. 🔗 Lapresse.it

Ucraina, Zelensky arriva a Washington. Trump: “Dittatore? Non posso credere di averlo detto” - Zelensky arriva a Washington per la firma dell'accordo sulle terre rare. Sollecitato dai giornalisti della Bbc, Trump ha negato di aver mai rivolto parole offensive nei confronti del presidente ucraino L'articolo Ucraina, Zelensky arriva a Washington. Trump: “Dittatore? Non posso credere di averlo detto” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Trump su pace in Ucraina: “Putin rispetterà i patti. Zelensky dittatore? Non posso credere di averlo detto” - Donald Trump è tornato a parlare di pace in Ucraina dopo l'incontro con il premier britannico Keir Sarmer. Secondo il presidente americano, Putin "rispetterà i patti" mentre su Zelensky smorza i toni. "Non è un dittatore, non posso credere di averlo detto"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, Zelensky: “Spingere Putin a fermare la guerra”. Trump: “Solo io posso farlo”. Negoziati a Riad - (Adnkronos) – Bisogna "spingere" Vladimir Putin a fermare la guerra. E' l'appello rilanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre a Riad si svolgevano i colloqui tra i negoziatori di Kiev e quelli americani. Nel consueto discorso della sera, Zelensky ha detto: "Non importa di cosa parliamo con i nostri partner, dobbiamo spingere Putin a ordinare […] 🔗periodicodaily.com

Zelensky: Ucraina non può cedere sulla Crimea, è contro Costituzione - Pretoria, 24 apr. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Kiev fa "tutto" ciò che i suoi alleati volevano, ma non ha potuto riconoscere l'annessione della Crimea da parte del ... 🔗libero.it

Ucraina-Usa, accordo Zelensky-Trump per terre rare: cosa prevede l'intesa - Stati Uniti e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare, fumata bianca tra Washington e Kiev. L'intesa prevede investimenti congiunti nel settore minerario, petrolifero e di altre risorse naturali. D ... 🔗msn.com

Ucraina, il Cremlino non vuole le dimissioni di Zelensky: «Non sono tra le nostre richieste» - Il presidente Usa torna ad attaccare il presidente ucraino: le sue parole sulla Crimea ostacolano la pace. Ipotesi bilaterale Trump-Zelensky a Roma ... 🔗milanofinanza.it