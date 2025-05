Ucraina Zelensky | Non garantisco i leader alla parata di Mosca Cremlino | Kiev rischia di non arrivare al 10 maggio

© .com - Ucraina, Zelensky: “Non garantisco i leader alla parata di Mosca”. Cremlino: “Kiev rischia di non arrivare al 10 maggio”

Zelensky teme che Mosca faccia esplodere qualcosa durante la parata del 9 maggio. E dia la colpa agli ucraini. Per questo lancia l'allarme sostenendo che l'Ucraina "non può garantire la sicurezza" degli ospiti di Vladimir Putin per gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Parole che aprono l'ennesimo fronte di scontro con il Cremlino

Ucraina, Zelensky: “Non garantisco sicurezza leader mondiali durante parata del 9 maggio a Mosca”, Cremlino: “Provocazioni, Kiev rischia di non vedere il 10” - Il 9 maggio a Mosca, nella Piazza Rossa, si terrà la parata per celebrare gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale Le celebrazioni per l’80º anniversario della vittoria sovietica sul nazifascismo avranno luogo il 9 maggio nella Piazza Rossa a Mosca. Il presidente Vol 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

