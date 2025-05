Ucraina Zelensky insiste per una tregua di trenta giorni | “Le proposte di Putin non sono serie”

giorni". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha respinto una tregua di tre giorni messa sul tavolo da Putin: "Non mi sembra una cosa seria". 🔗 "Seguiamo il modello del cessate il fuoco incondizionato, quello proposto dagli americani. Ma è impossibile raggiungere accordi tre, cinque o sette". Lo ha detto il presidente ucraino, che ha respinto unadi tremessa sul tavolo da: "Non mi sembra una cosa seria". 🔗 Fanpage.it

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Ucraina, Zelensky: “Ora Usa convincano Mosca ad accettare tregua” - Gli Stati Uniti “devono convincere” ora la Russia ad accettare la proposta della tregua. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in seguito all’incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini a Gedda, aggiungendo che un “elemento importante” dell’incontro di oggi è stata “la disponibilità degli Usa a riprendere l’assistenza alla difesa all’Ucraina”. Zelensky: “Accettiamo proposta Usa, siamo pronti per la pace” “L’Ucraina accetta” la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo per 30 giorni nel Mar Nero e lungo tutta la linea del fronte, “la consideriamo ... 🔗lapresse.it

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Ucraina, Zelensky insiste per una tregua di trenta giorni: “Le proposte di Putin non sono serie” - “Seguiamo il modello del cessate il fuoco incondizionato, quello proposto dagli americani. Ma è impossibile raggiungere accordi tre, cinque o sette giorni”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, ... 🔗fanpage.it

Ucraina, Zelensky: “Non posso garantire su sicurezza leader a parata Mosca” - Per il presidente Volodymyr Zelensky, l’Ucraina non può garantire la sicurezza dei rappresentanti stranieri in viaggio verso Mosca per la parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio. Lo ha dichiarat ... 🔗msn.com

La mini tregua Russia-Ucraina «è l'inizio dei negoziati». Ma Putin insiste sulle regioni occupate - MOSCA Nello scrigno del patriottismo russo si è liberato un posto anche per l’America. Al Parco della Vittoria, sterminato museo dedicato alla Guerra Patriottica, il giorno prima della terza visita di ... 🔗informazione.it