Ucraina Zelensky | Dopo colloquio in Vaticano Trump vede cose diversamente

Zelensky si dice "fiducioso che, Dopo il nostro incontro in Vaticano, il presidente Trump abbia iniziato a vedere le cose in modo un po' diverso". La foto del presidente ucraino e del presidente Usa, seduti l'uno di fronte all'altro nel giorno dei funerali di Papa Francesco, è diventata subito un simbolo. Per Zelensky . 🔗 (Adnkronos) – Volodymyrsi dice "fiducioso che,il nostro incontro in, il presidenteabbia iniziato are lein modo un po' diverso". La foto del presidente ucraino e del presidente Usa, seduti l'uno di fronte all'altro nel giorno dei funerali di Papa Francesco, è diventata subito un simbolo. Per. 🔗 Periodicodaily.com

