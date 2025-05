Ucraina la fine delle guerra è possibile ma richiederà più realismo da parte Zelensky e anche di Putin

Ucraina, la fine delle guerra è possibile, ma richiederà più realismo da parte Zelensky e anche di Putin

Gli scogli sono le garanzie di sicurezza per Kiev e il riconoscimento del controllo russo su Crimea e Donbass. I contorni di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina sono ormai abbastanza chiari. Si riconoscerebbe il controllo di Mosca sui territori attualmente in mano alla Russia.

Ucraina, Tajani “Penso stop guerra entro fine primavera, ottimista” - ROMA (ITALPRESS) – “Voglio essere ottimista, ogni passo che si faa livello diplomatico va nella giusta direzione. Credo chelentamente si potrà arrivare alla pace, credo che entro la finedella primavera o al massimo in estate, ormai non conviene più anessuno continuare a combattere”. Così il vicepremier e ministrodegli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Francesco Giorgino a XXI Secolo su Rai1. 🔗ildenaro.it

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta. Zelensky: “Pronti a trattare con Trump per porre fine al conflitto” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: "Pronto a lavorare sotto guida di Trump per pace". Media, il Presidente USA annuncerà la firma dell’accordo sulle terre rare questa notte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Guerra ucraina, Usa: «False le notizie di ritiro dai colloqui di pace» - La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce ha definito false le notizie secondo cui gli USA starebbero valutando di porre fine alla propria partecipazione al processo di risoluzione. 🔗ilmattino.it

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Trump sblocca invio di armi a Kiev per 50 milioni dollari La rivelazione dei media dopo la firma dell’accordo sulle terre rare tra Russia e Ucraina. Raid ... 🔗repubblica.it

Ucraina, Rubio: se non è possibile far cessare guerra, Usa lasceranno - Parigi, 18 apr. (askanews) - "Se non sarà possibile porre fine alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno abbandonare i loro sforzi e andare avanti" e "dobbiamo stabilirlo molto rapidamente, e ... 🔗libero.it