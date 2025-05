Ucraina il sinistro avvertimento di Zelensky a Putin

Zelensky ha respinto la proposta di tregua di Vladimir Putin. Mosca, ha avvertito il presidente dell'Ucraina, è responsabile della sicurezza dei leader mondiali in visita in Russia per "Il Giorno della Vittoria". "La nostra posizione è molto semplice nei confronti di tutti i Paesi che si sono recati o si stanno recando in Russia.

Ucraina, avvertimento di Starmer a Zelensky e Ue: “Pace passa attraverso Trump” - (Adnkronos) – In pubblico l'abbraccio, in privato l'avvertimento: la pace tra l'Ucaina e la Russia passa attraverso la Casa Bianca. E, nel caso specifico di Volodymyr Zelensky, ricucendo i rapporti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo l'avvertimento che il primo ministro britannico Keir Starmer rivolgerà oggi in privato a Zelensky e ai […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

