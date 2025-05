Ucraina giorno 1 165 di guerra | le notizie in diretta

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, giorno 1.165 di guerra: le notizie in diretta Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Dopo il rifiuto di Putin di firmare il cessate il fuoco. Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ucraina, il giorno dell’invasione raccontato dall’ex consigliere di Putin: “Non era più in contatto con la realtà” - Un alto funzionario russo rivelò in esclusiva a Fanpage.it il 24 febbraio 2022 che una soluzione diplomatica era possibile, ma il Cremlino la respinse. "Non hanno nemmeno considerato le nostre raccomandazioni. Era tutto deciso da tempo”. L’intervista nel giorno dell‘invasione, esattamente tre anni fa. E le altre che seguirono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fazzolari contro la proposta di Macron: “Truppe Ue in Ucraina? Ipotesi non è all’ordine del giorno, l’Italia non la reputa la soluzione più efficace” - “Questa ipotesi non è mai stata all’ordine del giorno. È un ipotesi che la Francia sostiene da tempo, l’Italia non la reputa la soluzione più efficace“. Così il braccio destro di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, rispondendo alle domande dei cronisti al termine dell’evento di sostegno al popolo ucraino promosso dalla Zecca dello Stato, boccia la proposta rilanciata ieri dal presidente francese Emmanuel Macron circa l’invio di truppe europee al confine russo-ucraino. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Fazzolari: “Truppe a Kiev? Mai stato all’ordine del giorno. L’Italia non cambia rotta: arrivare a una pace sostenibile” - L’ Italia ha sempre detto che l’invio di truppe italiane in Ucraina non è all’ordine del giorno. E soprattutto non ha cambiato rotta sull’appoggio convinto e totale all’Ucraina. La linea euro-atlantica è tracciata una volte per tutte, non si retrocede di u millimetro. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, dissipa ogni dietrologia emersa in queste ore. 🔗secoloditalia.it

