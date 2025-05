Ucraina e l’accordo sulle terre rare così Zelensky ha riconquistato Trump

Zelensky è riuscito a ricucire il rapporto con Donald Trump e a strappare un'intesa economica strategica. Il nuovo accordo sulle terre rare, firmato questa settimana, rappresenta una svolta nei rapporti tra Washington e Kiev, non solo dal punto di vista militare ma anche economico. Dopo mesi di tensioni culminate nel disastroso faccia a faccia alla Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è riuscito a ricucire il rapporto con Donald Trump e a strappare un'intesa economica strategica. Il nuovo accordo, firmato questa settimana, rappresenta una svolta nei rapporti tra Washington e Kiev.

