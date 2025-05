Ucraina droni russi su Kharkiv Usa | Nessun ritiro dai colloqui di pace

droni lanciati dalla russia su Kharkiv, la seconda città Ucraina, hanno ferito la scorsa notte almeno 50 civili. "Quasi 50 persone sono rimaste ferite a seguito del massiccio attacco dell'invasore. Tra loro c'era anche un bambino di 11 anni", ha scritto il governatore di Kharkiv, Oleg Synegubov, su Telegram. A finire nel mirino questa volta sono stati quattro quartieri della città (Slobidsky, Saltivsky, Kyivsky e Osnoviansky). "Sono scoppiati incendi. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture civili e automobili", ha aggiunto Synegoubov. Situata vicino al confine con la russia, Kharkiv è stata oggetto di attacchi incessanti dall'inizio dell'invasione russa e il raid è arrivato poche ore dopo i bombardamenti russi a Zaporizhjia. La portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Bruce, intanto, ha definito false le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero valutando di ritirare la propria partecipazione al processo di risoluzione della situazione in Ucraina.

