Ucraina c’è ancora speranza Trump | False le notizie di ritiro dai colloqui di pace

© Thesocialpost.it - Ucraina, c'è ancora speranza. Trump: "False le notizie di ritiro dai colloqui di pace" Ucraina apre al compromesso, Trump accelera: "Accordo vicino tra Russia e Ucraina"

Nel pieno di una fase estremamente delicata del conflitto russo-ucraino, gli Stati Uniti hanno smentito con decisione le voci secondo cui Washington starebbe valutando un disimpegno dal processo di risoluzione diplomatica. La dichiarazione è arrivata dalla portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, che è intervenuta per chiarire la posizione americana e ribadire il proprio coinvolgimento.

Leggi anche: Ucraina apre al compromesso, Trump accelera: "Accordo vicino tra Russia e Ucraina"

Gli Stati Uniti restano nel processo di pace

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore parlavano di una possibile uscita degli USA dai colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Tuttavia, Bruce ha definito queste notizie "False", sottolineando che gli Stati Uniti non si faranno da parte. In un'intervista rilasciata al The Guy Benson Show, la portavoce ha spiegato: "L'idea che ci faremo da parte non è vera.

Cosa riportano altre fonti

“Discussioni buone e produttive”. Speranza di Trump per la tregua in Ucraina - Il presidente americano Donald Trump ha reso noto che gli Stati Uniti hanno avuto «discussioni molto buone e produttive» con Vladimir Putin riguardo a una possibile tregua in Ucraina. Il commento è arrivato in un post su Truth dopo l'incontro di ieri a Mosca tra il leader del Cremlino e l'inviato speciale americano Steve Witkoff. Trump ha definito le conversazioni con Putin «molto positive» e «ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente giungere alla fine». 🔗iltempo.it

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Ucraina svendesi: Zelensly paga a Trump l’aiuto a perdere la guerra; I contatti Trump-Putin sono motivo più di preoccupazione che di speranza; Com'è andata tra Trump e Zelensky e perché c'era una sedia in più nella basilica di San Pietro; Zelensky: Oggi è un giorno di speranza. Putin apre a colloqui con Trump sulla guerra - Lituania: “Occidentali capiscano che Russia non si fermerà”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina-Russia, ecco come Zelensky ha riconquistato Trump - Dopo mesi di tensioni culminate nel disastroso faccia a faccia alla Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è riuscito a ricucire il rapporto con Donald Trump e a strappare un'intesa eco ... 🔗informazione.it

Salvezza dell'Ucraina o diktat coloniale? Ecco cosa c'è nell'accordo tra Zelensky e Trump | Il Kyiv Post: Sbloccato l'invio di armi Usa» - Il testo dell’accordo sulle risorse minerarie dell’Ucraina contiene notevoli opportunità per l’Ucraina, ma anche alcune macroscopiche trappole per Kiev ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina, gli Stati Uniti si riavvicinano a Kiev: ripartono gli aiuti militari (dopo l'accordo sulle terre rare). Ma Vance è pessimista - La promessa elettorale di Trump che garantiva la fine della guerra in Ucraina a 24 ore dal suo insediamento ormai è nel cestino. Il vicepresidente Usa JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio avv ... 🔗informazione.it