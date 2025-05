Ucraina attacchi russi su Kharkiv | edifici in fiamme e auto distrutte

© Lapresse.it - Ucraina, attacchi russi su Kharkiv: edifici in fiamme e auto distrutte

Sono circa 50 le persone ferite dai droni russi lanciati su Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Lo hanno annunciato le autorità locali. L'attacco è avvenuto poche ore dopo i raid aerei di Mosca su Zaporizhia, nel sud del Paese, in cui sono rimaste ferite più di 20 persone. "Quasi 50 persone sono rimaste ferite a seguito del massiccio attacco russo. Tra loro c'era anche un bambino di 11 anni", ha scritto il governatore di Kharkiv Oleg Synegubov su Telegram. Colpiti quattro quartieri della città – Slobidsky, Saltivsky, Kyivsky e Osnoviansky – dove si sono verificati roghi. Edifici residenziali, infrastrutture civili e automobili sono stati danneggiati.

Ucraina, attacchi russi a Kharkiv e Odessa - La Russia ha lanciato un attacco con droni sulla città ucraina di Kharkiv. Secondo i funzionari locali, è stato colpito un edificio residenziale nella zona industriale della città. Il Servizio di emergenza statale ha diffuso un video che mostra i soccorritori alle prese con un vasto incendio. Non sono state segnalate vittime. Si sono invece registrati due feriti in un raid di Mosca al porto ucraino di Odessa sul Mar Nero, secondo quanto riferito dal governatore regionale Oleh Kiper. 🔗lapresse.it

Ucraina, attacchi russi su Kharkiv e Sumy dopo il vertice di Parigi - Roma, 18 apr. (askanews) - Nelle immagini dei servizi d'emergenza ucraini i soccorsi a Kharkiv dopo l'ultimo attacco missilistico russo nella notte che ha causato un morto e almeno 98 feriti secondo l'ultimo bilancio del sindaco Ihor Terekhov. Mosca ha lanciato almeno sei missili e decine di droni dopo gli incontri a Parigi tra alti funzionari statunitensi ed europei per discutere di come porre fine della guerra in Ucraina. 🔗quotidiano.net

Ucraina, attacchi russi a Dnipro e Kharkiv. Trump: “Più facile trattare con Putin che con Zelensky” - Roma, 30 aprile 2025 – Nottata di attacchi missilistici e di droni russi su varie regioni dell'Ucraina, dove si registrano almeno due morti, uno nella città di Dnipro, l'altro nella regione di Donetsk, in Donbass. A Kharkiv, bersagliata da droni, si registrano almeno 45 civili feriti, fra cui una donna incinta e due bambini, e 5 di essi sono ricoverati in ospedale. Donald Trump ha affermato di aver maggiore facilità nel trattare col presidente russo Vladimir Putin rispetto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗quotidiano.net

