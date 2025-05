Ucraina | abbattuto aereo russo Su-30 sul Mar Nero da drone marittimo

Ucraina, in collaborazione con i Servizi di Sicurezza ucraini e le Forze di Difesa ucraine (Diu), ha eliminato ieri un aereo russo da combattimento Su-30 sul Mar Nero. Lo riferiscono le Forze di difesa su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. Si tratta, secondo la fonte, della prima distruzione al mondo di un aereo da combattimento da parte di un drone marittimo.L'attacco è stato effettuato da soldati dell'unità speciale Gruppo 13 della Diu con un missile del motoscafo senza pilota Magura. Il caccia multiruolo russo, il cui costo si stima sia di circa 50 milioni di dollari, ha preso fuoco in volo ed è precipitato in mare. L'attacco all'aereo da guerra è avvenuto nelle acque vicine al porto di Novorossijsk, dove i russi - afferma Kiev - "stanno seppellendo i resti della Flotta del Mar Nero".

Ucraina, attacco aereo russo su Sumy. 74 feriti di cui 14 bambini - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Sono almeno 74, di cui 14 bambini, i feriti causati da un attacco russo sulla città ucraina di Sumy. “Secondo il dipartimento sanitario del Consiglio comunale di Sumy si ha conoscenza di 74 feriti, di cui 14 bambini. Le persone stanno ricevendo assistenza. È in corso l’evacuazione dalle case danneggiate”, si legge in un post pubblicato su Telegram dal Consiglio comunale di Sumy. 🔗unlimitednews.it

Ucraina: Cnn, mediatore russo Dmitriev a Washington in settimana - Torino, 2 apr. (LaPresse) – Il mediatore russo Kirill Dmitriev dovrebbe visitare Washington questa settimana per incontrare l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, per colloqui volti a rafforzare le relazioni tra i due paesi mentre cercano di porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riferisce la Cnn, citando fonti. La sua visita segnerà la prima volta che un alto funzionario russo si reca a Washington per colloqui da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022. 🔗lapresse.it

Attacco russo in Ucraina dopo la tregua di Pasqua: missili e droni colpiscono Kherson e Mykolaiv - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte, dopo la scadenza della 'tregua di Pasqua' annuncia dal presidente Vladimir Putin, con tre missili e 96 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Un missile da crociera antinave Onyx ha colpito la regione di Kherson e due missili antiradar Kh-31P hanno colpito la regione di Mykolaiv. 🔗quotidiano.net

