Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino

© Quotidiano.net - Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino Ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗 Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è statonella notte a. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da unaalla schiena che gli ha perforato il cuore. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗 Quotidiano.net

