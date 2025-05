Ucciso dal padre a Lamezia | era stato condannato per estorsione ai genitori e li minacciava da anni

Bruno Di Cello, 30 anni, già condannato per estorsione ai genitori, è stato ucciso dal padre Francesco, ex guardia giurata, al culmine di anni di tensioni familiari. L'uomo ha confessato l'omicidio ed è ora detenuto nel carcere di Catanzaro.

Dramma a Lamezia Terme, l’aspirante modello Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal padre - Un dramma familiare i cui contorni sono ancora da definire nei dettagli ma che dalle prime indagini sembrerebbe essere maturato in un contesto di disperazione. É quello che ha sconvolto la comunità di Lamezia Terme, dove un padre, Francesco Di Cello, di 64 anni, guardia giurata in pensione, ha ucciso il figlio trentenne Bruno, aspirante modello. Francesco Di Cello ha sparato il figlio al culmine di una lite Una tragedia sulla quale stanno indagando gli investigatori del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia ai quali l’omicida si è costituito subito dopo il fatto e che stanno ... 🔗notizieaudaci.it

