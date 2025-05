Ucciso da un infarto Defibrillatore in tilt Aperta un’inchiesta

© Ilgiorno.it - Ucciso da un infarto. Defibrillatore in tilt. Aperta un’inchiesta infarto, è se poteva essere salvato. Così il sostituto procuratore Antonia Pavan, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo, che consentirà di svolgere tutti gli accertamenti necessari a capire se l’attacco di cuore che ha colpito l’uomo poteva essere in qualche modo gestito, dal punto di vista sanitario, o se la sua gravità non gli avrebbe comunque lasciato scampo. L’aspetto finito nel mirino delle indagini, sono le condizioni del Defibrillatore con cui i farmacisti di Cavallasca hanno tentato di salvarlo, trovandolo però non funzionante. La mattina del 29 aprile l’uomo, residente a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, era andato in farmacia lamentando un dolore al petto, e temendo di avere in corso un malore. 🔗 di Paola PioppiLa domanda che si pone la Procura di Como, all’indomani della morte di Francesco Ceramella, l’uomo di 56 anni di Cavallasca stroncato da un, è se poteva essere salvato. Così il sostituto procuratore Antonia Pavan, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo, che consentirà di svolgere tutti gli accertamenti necessari a capire se l’attacco di cuore che ha colpito l’uomo poteva essere in qualche modo gestito, dal punto di vista sanitario, o se la sua gravità non gli avrebbe comunque lasciato scampo. L’aspetto finito nel mirino delle indagini, sono le condizioni delcon cui i farmacisti di Cavallasca hanno tentato di salvarlo, trovandolo però non funzionante. La mattina del 29 aprile l’uomo, residente a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia, era andato in farmacia lamentando un dolore al petto, e temendo di avere in corso un malore. 🔗 Ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Va in farmacia per un dolore al petto e muore d’infarto: “Il defibrillatore in piazza era scarico” - Francesco Ceramella è deceduto il 29 aprile in seguito a un infarto. Il 65enne era stato soccorso dal personale della farmacia di Cavallasca di San Fermo della Battaglia (Como) che gli ha praticato il massaggio cardiaco, ma che non ha potuto usare il defibrillatore presente in piazza perché risultato scarico.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Como, muore d’infarto fuori dalla farmacia: defibrillatore era scarico - Un malore improvviso e il tentativo di salvarlo Francesco Ceramella, 65 anni, si era recato in farmacia a Cavallasca, nel Comasco, perché non si sentiva bene. Aveva chiesto di effettuare un elettrocardiogramma, ma poco dopo ha avuto un infarto fatale. Il farmacista, accortosi della gravità della situazione, ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, mentre una collaboratrice si è precipitata a recuperare il defibrillatore presente nella piazza del paese. 🔗dayitalianews.com

Defibrillatore scarico, 65enne muore d'infarto in farmacia - Era andato in farmacia per fare un elettrocardiogramma perché non si sentiva bene, ma poco dopo è morto d’infarto. Polemica sulla morte di un 65enne a Cavallasca, in provincia di Como, per un defibrillatore scarico. Cosa è successo Dopo essersi accorto che Francesco Ceramella, 65 anni... 🔗today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucciso da un infarto. Defibrillatore in tilt. Aperta un’inchiesta; Malore alla guida, camionista 60enne muore d'infarto dopo aver accostato il mezzo sulla superstrada Teramo Mar. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Infarto in tribunale, interviene il carabiniere col defibrillatore: il salvataggio - Era in un'aula giudiziaria come testimone per fatti accaduti in servizio al tribunale penale di Trani, quando è corso a salvare al vita a un uomo colto da infarto. Un giovane vicebrigadiere dei ... 🔗msn.com

Colto da infarto, viene salvato con il defibrillatore della farmacia - 23 MAG - Ha salvato la vita a un pensionato colto da infarto il defibrillatore acquistato lo scorso luglio dalla farmacia comunale di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. L’uomo ... 🔗quotidianosanita.it

Ha un infarto in tribunale, il vicebrigadiere Patrick Zaia lo salva usando il defibrillatore e praticando il massaggio cardiaco - PORDENONE - Un carabiniere in tribunale a Trani per testimoniare, salva la vita a un uomo colpito da un arresto cardiaco. Il vicebrigadiere Patrick Zaia, in servizio da poco al comando provinciale ... 🔗ilgazzettino.it