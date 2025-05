Ucciso a 19 anni con una coltellata alla schiena l’agguato di gruppo per strada | caccia ai killer a Torino

anni è stato Ucciso ieri sera 2 maggio in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23.30 all’angolo con corso Novara, nei pressi di un bar. Il giovane, originario della Costa d’Avorio, è stato accerchiato, aggredito da più persone e infine colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 19enne si trovava in strada quando è stato circondato. Alcuni testimoni parlano di un violento pestaggio: calci, pugni, urla. Poi la coltellata, inferta alla schiena. Il tentativo di fugaIl ragazzo, gravemente ferito, ha cercato di allontanarsi, trascinandosi per alcune centinaia di metri prima di crollare a terra. 🔗 Un ragazzo di 19è statoieri sera 2 maggio in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano,periferia nord di. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23.30 all’angolo con corso Novara, nei pressi di un bar. Il giovane, originario della Costa d’Avorio, è stato accerchiato, aggredito da più persone e infine colpito da unache gli ha perforato il cuore. Per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 19enne si trovava inquando è stato circondato. Alcuni testimoni parlano di un violento pestaggio: calci, pugni, urla. Poi la, inferta. Il tentativo di fugaIl ragazzo, gravemente ferito, ha cercato di allontanarsi, trascinandosi per alcune centinaia di metri prima di crollare a terra. 🔗 Open.online

