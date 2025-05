Uccide un operaio con una pala gommata manovratore scomparso e ritrovato sotto shock

operaio è morto investito da una pala gommata a Ovaro, in provincia di Udine: il guidatore del mezzo era scomparso, ma contrariamente a quanto scritto precedentemente non si sa se avesse fatto perdere le proprie tracce volontariamente. È stato rintracciato attorno alle 23 e 45 in stato di. 🔗 Unè morto investito da unaa Ovaro, in provincia di Udine: il guidatore del mezzo era, ma contrariamente a quanto scritto precedentemente non si sa se avesse fatto perdere le proprie tracce volontariamente. È stato rintracciato attorno alle 23 e 45 in stato di. 🔗 Udinetoday.it

