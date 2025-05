Uccide un operaio con un muletto manovratore scomparso

Un operaio è morto investito da un muletto a Ovaro, in provincia di Udine: il guidatore del mezzo ha fatto perdere le sue tracce. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, intervenuti in via Cartiera 17 attorno alle 22 e 30.+++La notizia è in aggiornamento+++

